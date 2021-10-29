Ocio y cultura
Pepa Blanes: «No hay película exenta de ideas políticas»
La periodista, jefa de Cultura en la Ser, desglosa la diversidad de temas de rabiosa actualidad presentes en la cambiante industria del cine en su libro 'Abre los ojos. Pelis y series para entender el mundo'.
Por Ángeles Castellano
España-29/10/2021
María José Blanes, más conocida como Pepa Blanes, se formó como periodista, y no pudo desligar su trabajo en comunicación, tanto en prensa escrita como en radio, de su férrea atracción hacia el cine. Siempre bajo una mirada crítica, busca los ingredientes políticos y sociales presentes en las películas para desglosarlos y, como señala el título de su libro, Abrir los ojos (Fuera de ruta, 2021).
«A mí siempre me acusan de meter política en el cine, y yo siempre digo que yo no meto nada, que es que las películas, el cine, loso relatos, todo, contiene una idea política del mundo», decía en una entrevista para Efe. Así que,
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