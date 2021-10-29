Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de septiembre y octubre.
España-29/10/2021
Durante los meses de septiembre y octubre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, con las subidas constantes del precio de la luz como el principal foco de atención.
La asociación ha reclamado al Gobierno que establezca tres categorías de consumidores vulnerables para aplicarles descuentos del 50%, el 70% o el 100% en la factura eléctrica en función de su situación económica. Esta modificación representa un cambio de calado en el actual modelo de bono social, que además de ofrecer descuentos demasiado reducidos impone la percepción de unos ingresos econ&oa
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