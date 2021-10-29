El organigrama de dirección y funcionamiento de la Fundación FACUA

Los fines fundamentales de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, entidad constituida en 2010 por FACUA-Consumidores en Acción, son la cooperación internacional al desarrollo, fundamentalmente en el ámbito de la protección y defensa de los consumidores y usuarios, y la información y formación de los cuadros dirigentes de FACUA, así como de ciudadanos en su condición de consumidores y usuarios de bienes y servicios. Son también fines de la Fundación la promoción del conocimiento, en todos sus ámbitos, el estudio y la investigación sobre los derechos y las obligaciones de los consumidores y usuarios, fomentar los hábitos responsables en la producción y el consumo y las relaciones en el mercado entre consumidores y operadores económicos y sobre

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