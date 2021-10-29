El Tribunal de Justicia europeo y las cláusulas de hipoteca

La incidencia del derecho de consumo ha ido tomando una importancia trascendental a lo largo de los últimos años, generando un lógico aumento de la litigiosidad donde los diferentes juzgados han ido perfilando la interpretación de la cada vez más profusa normativa. La litigiosidad generada ha llegado a cotas máximas como consecuencia de los pleitos iniciados por los consumidores contra entidades bancarias y cajas de ahorro, llegándose incluso a habilitar juzgados especializados para la resolución de tal materia ante el colapso generado en los diferentes juzgados. Como consecuencia, no ha sido raro que determinadas litis hayan acabado siendo conocidos por nuestro Tribunal Supremo (TS), al ser este el máximo responsable en interpretar la legislación nacional. Pero, lejos d

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