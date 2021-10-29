Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de septiembre y octubre.
España-29/10/2021
Durante los meses de septiembre y octubre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha solicitado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que aumente de forma urgente el número de puestos de profesionales en los centros educativos del municipio de Leganés y ha reclamado a la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid que elimine las líneas de alto coste con prefijo 901 que ofrece para la atención a los usuarios.
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