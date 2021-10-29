Institucional
Nuestros socios triunfan
Un resumen de algunos casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de septiembre y octubre.
España-29/10/2021
Durante los meses de julio y agosto, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Modesto y Vodafone
Vodafone penalizó a Modesto con 150 euros por incumplir una supuesta permanencia al cambiarse a otra compañía pese a que la portabilidad nunca llegó a realizarse ya que coincidió en el tiempo con la entrada en vigor del estado de alarma, que las prohibió. Tras la actuación de FACUA, la operadora ha anulado dicha cantidad y le ha devuelto otros 107
Únete gratis para acceder a este contenido