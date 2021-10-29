¿Crisis de los contenedores… o del capitalismo?

La llamada crisis de los contenedores está provocando el desabastecimiento a escala mundial de productos, con una mayor incidencia en las economías del llamado primer mundo que se resienten y muestran su inquietud ante las próximas e inminentes campañas comerciales del Black Friday y la Navidad. «Compra tus regalos con tiempo o no llegarán» o «la crisis de logística recomienda adelantar tus compras y hacerlo ya» son algunos mensajes que nos trasladan para tratar de explicarnos el problema y, ya de paso, ofrecernos la solución. El capitalismo siempre te ofrece como respuesta a sus problemas consumir. No pares nunca de consumir, sigue comprando sin fin o el sistema se derrumbará. Si los problemas son la escasez y el desabastecimiento, anticípate y sé de los primer

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión