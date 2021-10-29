Comisiones de las inmobiliarias a compradores: una actividad rechazada por la jurisprudencia

Quien en algún momento se haya aventurado a comprar una vivienda puede que haya tenido que lidiar con una agencia o agente inmobiliario que, en la práctica totalidad de los casos, se habrá limitado a enseñarle el inmueble y a estar presente en los pasos posteriores hasta la formalización de la compra. La controversia nace cuando por parte de estos agentes se pretende cargar al comprador alguna clase de importe, obteniendo así como beneficio tanto el pago de las cantidades que hubiera podido acordar con la parte vendedora como el cargo que pretenda trasladar a la parte compradora. Generalmente, en estas situaciones, cuando el comprador ha terminado de ver la vivienda el agente inmobiliario le solicita que firme un documento a modo de «parte de visita» donde se le i

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