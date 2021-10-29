¿Cómo evitar el desperdicio de alimentos?

En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estimó que un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia. Eso equivale a 1.300 millones de toneladas al año. Y la comida no es lo único que se desperdicia cuando no se consume: todos los recursos (como semillas, agua, piensos, etc.), el dinero y la mano de obra necesarios para producirlos también se pierden. En concreto, en España tres de cada cuatro hogares españoles tiraron comida y bebida a la basura durante 2020, con una media de 31 kilos y/o litros por persona, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Evitar el desperdicio aliment

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión