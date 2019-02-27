Buscando la democracia

El año 2019 estará repleto de conmemoraciones y no todas son buenas sino, más bien, todo lo contrario. No sólo porque se recordará el 80º aniversario del inicio de la más sangrienta de las guerras hasta entonces conocidas provocada por el criminal régimen nazi, sino también por el fin de la más incivil de las guerras internas españolas y el recuerdo del 100º aniversario del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que convirtió en un mosaico el mapa del antiguo Imperio austrohúngaro en Europa central. Recuerdo que en los años 50 del pasado siglo XX mi abuelo me llevaba a las reuniones que mantenía con sus correligionarios socialistas en la trastienda de una carnicería sita en la calle de San Mateo de Madrid. Mientras yo comía el bocadillo de chorizo escuchaba las discusiones de los repu

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