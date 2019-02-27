La importancia del Delegado de Protección de Datos para el consumidor

La nueva regulación sobre protección de datos ha obligado desde mayo del año pasado a tener que designar obligatoriamente un delegado de Protección de Datos (DPD), una figura muy conocida por los empresarios (a raíz de los inconvenientes y esfuerzo que supone para ello) pero no por los consumidores, con la pérdida de oportunidades que ello supone. El delegado de Protección de Datos no deja de ser una figura similar a la del Defensor del Pueblo, pero en el ámbito de los datos personales y especialmente en aquellas empresas que manejan muchísima información sobre nosotros. Por ello, las administraciones públicas y las grandes empresas están obligadas a nombrar a uno. Y es que yo no tengo por

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