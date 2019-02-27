Ocio y cultura
Marta Flich: «Para la banca el dinero es Dios. La tragedia no tiene cara»
La economista, 'video-blogger', actriz y humorista trata de desenmascarar las noticias falsas diariamente junto a Risto Mejide en 'Todo es mentira', de Cuatro.
Por Ángeles Castellano
España-27/02/2019
Hay pocos espacios profesionales que a Marta Flich (Valencia, 1978) le queden por conquistar: es actriz, humorista, video-blogger, copresentadora, economista… Su cara se está haciendo cada día más familiar con los espectadores gracias al espacio diario Todo es mentira, en el que colabora junto a Risto Mejide, Antonio Castelo, Elsa Ruiz, Itziar Castro, y Miguel Lago todas las sobremesas en Cuatro. Sin embargo, su carrera va más allá, y se cimenta en una formación universitaria ajena al mundo del espectáculo: la economía. El afán de perfeccionismo que le llevó a tratar de cumplir con las expectativas que había sobre ella, y a no desaprovechar las oportunidades,
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