Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
España-27/02/2019
A lo largo de enero y febrero de 2019, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido denunciando nuevas subidas de suministros necesarios en el día a día de los usuarios. Según los análisis de la asociación, los usuarios sufrieron en 2018 tres de las cinco facturas eléctricas más caras de la historia.
FACUA ha alertado de que, durante las dos primeras semanas de enero, la tarifa media del kilovatio hora de electricidad ha sido un 12% más cara que en el mismo periodo de 2018.
La asociación ha detalla
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