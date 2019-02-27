Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
España-27/02/2019
En los meses de enero y febrero, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA-Consumidores en Acción han seguido manteniendo una actividad especialmente intensa.
FACUA Madrid, junto a organizaciones de profesionales de la salud pública, ha mostrado su rechazo a la reducción de horario de la atención primaria en los centros sanitarios de la Comunidad, al considerar que deteriora la calidad de la atención personalizada.
La asociación también ha instado al Ayuntamiento de la capital a que remunicipalice los centros deportivos que a&
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