Por qué FACUA no acepta dinero de las empresas

Defender a los consumidores requiere buscar soluciones a sus problemas mediante el diálogo con las empresas como paso previo a la habitualmente necesaria confrontación mediante las denuncias ante las administraciones competentes y los tribunales de justicia así como la difusión pública de sus irregularidades a través de los medios de comunicación. Hasta hace tres años, FACUA-Consumidores en Acción mantuvo convenios de concertación con numerosas empresas, patronales empresariales y colegios profesionales, con la finalidad de fomentar el diálogo para facilitar la solución de las reclamaciones de los consumidores, pero rechazando siempre cualquier ayuda económica por parte de empresas privadas. <

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