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El Consejo de Consumidores y Usuarios, la eterna cortina de humo
El escándalo en la elección de su penúltimo presidente ha sido uno de los episodios más bochornosos ocurridos en un órgano inoperante al que ningún Gobierno ha prestado la debida atención.
Por Rubén Sánchez
España-27/02/2019
El escándalo en la elección del penúltimo presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) propuesto impuesto por la actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha sido uno de los episodios más bochornosos ocurridos en un órgano inoperante al que ningún Gobierno ha prestado la debida atención y que a menudo se utiliza a modo de cortina de humo para tapar la ausencia de interlocución real entre el Ejecutivo de turno y las asociaciones de consumidores más representativas.
Cuando estalla un escándalo en materia de consumo, enviar a un cargo ministerial de rango medio o bajo
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