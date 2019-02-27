Consumidores: 40 años desprotegidos

La Constitución Española cumplió el pasado 6 de diciembre 40 años. En el ámbito de la protección de los consumidores, las efemérides deberían haber servido para hacer balance, reflexionar colectivamente sobre la situación actual y sobre los retos presentes y futuros que tenemos por delante para hacer realidad el artículo 51 del texto constitucional. 40 años después, el mandato claro que la Constitución dirigió a los poderes públicos está por cumplir y las políticas públicas de protección de los consumidores y usuarios en España sufren una lenta agonía, presentando síntomas de una enfermedad que se cronifica y que tiene los siguientes

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