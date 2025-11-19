Combatir el odio en los tribunales

Hay muchas formas de combatir el negocio del bulo y la difamación. Una de ellas es la vía judicial, que lamentablemente utilizan con mucha frecuencia partidos y organizaciones de extrema derecha para criminalizar e intentar silenciar a los demócratas mientras que nosotros no recurrimos a ella tanto como deberíamos. No lo hacemos pese a que son innumerables las organizaciones y personas víctimas continuamente de sus campañas de odio, con las que nos insultan, nos inventan delitos y fomentan que seamos objeto de acoso, amenazas e incluso agresiones físicas. Hace ya algo más de una década asumí que no tenía más remedio que enfrentarme a esas campañas de odio en los tribunales. Que no podía limitarme a desmontar públicamente l

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