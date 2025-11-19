La organización Friends of the Herat Europe, que forma parte de una red internacional de organizaciones ecologistas, editó hace unos años una publicación con el título ¿Consumimos demasiado? Cómo utilizamos los recursos naturales del planeta, en la que nos presentan unos datos reveladores sobre la realidad de la cantidad de recursos que se utilizaban ya en dicha fecha y las diferencias inmensas existentes en el consumo per cápita, dependiendo de la zona del mundo donde vivamos. En este documento se refleja que “el consumo global de recursos iguala a la extracción global de los mismos y que la economía mundial, y usa alrededor de 60 mil millones de toneladas de recursos cada año para producir los bienes y servi

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