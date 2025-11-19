Defender la sanidad pública

La salud es un derecho humano básico para el desarrollo del individuo y de la colectividad. Apostar por la salud de la población es hacerlo por el desarrollo social y económico de los pueblos. Avanzar en salud y en calidad de vida de la ciudadanía es hacerlo también en bienestar social, igualdad y riqueza y, en este sentido, la universalidad y la financiación pública del sistema sanitario contribuye a consolidarlo bajo principios de equidad y justicia social, con un claro carácter de redistribución de rentas. Por ello, debemos evitar los continuos ataques a un sistema cuya financiación debe basarse en la solidaridad y la progresividad y que permite garantizar la salud pero también reducir desigualdades.

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