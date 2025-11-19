Tatuajes y estética: el precio legal de un mal resultado

Cada vez más personas buscan en los tratamientos estéticos y tatuajes no solo belleza, sino bienestar. Pero a veces, la experiencia no sale como esperamos: una quemadura, un diseño mal ejecutado o una reacción inesperada pueden arruinarlo todo. La ley protege al consumidor y recuerda que la belleza también conlleva responsabilidad. Un sector en la frontera del Derecho Los tratamientos destinados a eliminar el vello corporal mediante fotodepilación o láser se encuentran en una zona gris entre la medicina estética y los servicios de belleza. Aunque no estén regulados como especialidades médicas ni requieran la supervisión de un profesional sanitario, estas técnicas afecta

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