FACUA te asesora sobre… las lecturas estimadas

Periódicamente, los usuarios debemos pagar los recibos de los suministros que tenemos contratamos en nuestra vivienda. Los más habituales, la luz, el gas y el agua. En este artículo pretendemos darte toda la información sobre una cuestión que puede ocurrirte en relación a los dos primeros: las lecturas estimadas. Lo habitual es que cada mes —o bimestralmente, ya que pueden facturarse de distinta forma— te llegue el recibo a tu domicilio con lo que has consumido durante ese periodo. Normalmente, las lecturas que hacen son reales. Es decir, el número exacto que aparece en el contador de, por ejemplo, los kilovatios hora que has consumido. Sin embargo, puede ocurrir que, por cualquier moti

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