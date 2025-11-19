Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de octubre.
España-19/11/2025
Durante el mes de octubre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
El escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía ha seguido siendo el principal motivo de las actuaciones en esta comunidad autónoma. FACUA Andalucía exigió la dimisión de la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Rocío Hernández, tras conocerse los fallos que afectaron al protocolo y que finalmente te
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