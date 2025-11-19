Guillermo Fesser: «La cantidad de cadáveres que tiene Trump en el armario es impresionante»

Guillermo Fesser (Madrid, 1960) nos hizo reír y pensar a todos durante años a los mandos de Gomaespuma junto a Juan Luis Cano. Luego, decidió cambiar los micrófonos de la madrugada española por las crónicas de la vida en Estados Unidos. Es un corresponsal que conoce de cerca las luces y la sombras del país estadounidense, y que ha visto de primera mano la transformación que está sufriendo desde la llegada a la Presidencia de Donald Trump. Un periodista que igual entrevista a un taxista de Harlem que desmonta un bulo sobre paracetamol. Hablamos con él sobre la llegada de Trump al poder, del giro a la autocracia de Estados Unidos y de cómo los bulos, las not

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