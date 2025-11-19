Mascotas, aerolíneas y otros animales

Este mes de octubre hemos podido leer en la prensa una noticia relativa a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronunciaba sobre el trato legal que debe tener la pérdida por la aerolínea de una mascota facturada para su transporte. Concretamente, si este caso debe ser abordado como la pérdida de cualquier equipaje conforme a lo regulado en el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, o si merece algún tipo de trato diferenciado. Nos referimos a la Sentencia de fecha 16 de octubre de 2025, asunto C- 218/24, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve una cuestión prejudicial planteada

Contenido exclusivo para socios plenos Hacerme socioIniciar sesión