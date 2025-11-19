Francisco Acosta: «Con el Proceso 1.001 lo pasamos mal pero nunca perdimos la dignidad»

Francisco Acosta Orge (Sevilla, 1945) ingresó en 1963 como mecánico en la Empresa Municipal de Autobuses de Sevilla. A partir de 1965 organizó, junto a varios compañeros, las Comisiones Obreras en dicha empresa y posteriormente las CCOO de Transportes y Comunicaciones a nivel provincial. Participó en el organismo de dirección de carácter clandestino de las CCOO de Sevilla. Junto a Fernando Soto y Eduardo Saborido promovió la implantación de este sindicato en Córdoba, Málaga, Cádiz y Granada. En junio de 1972 fue detenido y encarcelado junto a varios compañeros durante una reunión de la dirección nacional de CCOO, dando lugar a la formac

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