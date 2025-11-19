Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en el último mes.
España-19/11/2025
Durante el mes de octubre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Isidoro y Wizink
Tras la actuación de FACUA Almería, WiZink ha devuelto a Isidoro 10.594 euros de intereses usureros que le cobró durante años con una tarjeta revolving q
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