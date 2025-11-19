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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de octubre.
España-19/11/2025
Durante el mes de octubre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, poniendo el foco en informar sobre la subida de precios en alimentos y otros servicios básicos.
El estudio mensual que realiza la asociación sobre los alimentos básicos ha arrojado que este mes las patatas, las uvas blancas y los huevos son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio.
Acciones y denuncias
FACUA ha ad
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