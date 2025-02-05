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Cómo sobrevivir a los primeros meses del año

Con el nuevo año, llega un nuevo desafío a los hogares.

Por Gabriela Camayd
España-05/02/2025

Las festividades han terminado, pero con el cierre de la temporada navideña llega un nuevo desafío para los hogares: la temida cuesta de enero. Este año, no solo toca lidiar con los gastos acumulados, sino también con el aumento de precios en sectores clave como la vivienda, la energía y los alimentos.

Por ello, es conveniente hacer una pequeña recopilación de aquellos incrementos que pueden afectar a la economía de los hogares españoles.

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