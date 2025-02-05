Cómo sobrevivir a los primeros meses del año

Las festividades han terminado, pero con el cierre de la temporada navideña llega un nuevo desafío para los hogares: la temida cuesta de enero. Este año, no solo toca lidiar con los gastos acumulados, sino también con el aumento de precios en sectores clave como la vivienda, la energía y los alimentos. Por ello, es conveniente hacer una pequeña recopilación de aquellos incrementos que pueden afectar a la economía de los hogares españoles. Alquiler y compraventa: tensión en el mercado inmobiliario El coste de la vivienda sigue aumentando. Aunque se han implementado medidas que buscan moderar el precio de los alquileres, se estima un i

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