FACUA te asesora sobre… las compras online

En este nuevo artículo en el que te damos información y claves que pueden sete de utilidad sobre distintos temas, queremos hablarte acerca de que debes tener en cuenta si decides comprar a través de internet, en una época —la de rebajas— en la que incrementamos las compras. Es importante que no te dejes arrastrar por la fiebre consumista de estas fechas. Valora con racionalidad y criterios de sostenibilidad lo que adquieres. Puede que aquello que vayas a comprar a través de una plataforma online esté disponible en un comercio de tu ciudad, cercano y de confianza, lo que genera un menor impacto medioambiental. Recuerda comprar en webs que te ofrezcan confianza y seguridad y comp

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