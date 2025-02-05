Las publicaciones de la Fundación FACUA

La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible viene publicado anualmente diversas publicaciones con la finalidad de lograr su mayor nivel de transparencia en relación con sus actividades, como su Programa de actuación y destino de fondos, la Memoria de Actividades, y el Programa de su Escuela de Formación, así como artículos sobre actividades realizadas desde 2010. Junto con estas publicaciones edita su revista anual Razones de Utopía como instrumento para defender propuestas y realizar reflexiones sobre los diversos temas de actualidad que comenzó en 2015. Complementando estas actuaciones informativas, nuestra Fundación viene editando libros y otras public

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