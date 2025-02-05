Sergio Pazos: «Si consigues que una sola persona del público se replantee cosas, ya es un éxito hacer teatro»

Luis Sergio Pazos Huete (Ourense, Galicia, 4 de abril de 1965) es un actor, cómico, presentador y reportero español, y más recientemente mánager de Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, en nuestro pódcast En ocasiones veo fraudes. Sus andaduras en el mundo del espectáculo comenzaron en los años 80 con las compañías teatrales Caritel y CDG. Aunque la inmensa mayoría de su trabajo lo ha desarrollado en Galicia, donde es especialmente conocido por su participación en la comedia Pratos combinados, a principios de los 90 empezó a aparecer en distintas series nacionales. En 1996 saltó a la fama al convertirse en uno de los reporteros d

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