Hamburguesas veganas: con Europa hemos topado

Cualquier consumidor que haya residido en España durante los últimos diez años habrá podido observar cómo los productos alimentarios manufacturados que se encuentran a disposición de los ciudadanos en los distintos supermercados e hipermercados han ido modificando tanto su composición como su etiquetado según las tendencias sociales de cada momento. Lógicamente, en una sociedad de consumo donde los hábitos de compra cambian de la noche a la mañana —en ocasiones porque la propia sociedad así lo exige, otras veces porque el propio mercado nos crea unas necesidades que antes no teníamos—, es habitual que aparezcan determinados alimentos cuyos etiquetados o recipientes no sean conocidos para el consumidor, pudiendo llegar incl

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