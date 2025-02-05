Compras y publicidad
Un nuevo año al servicio de los consumidores
En 2024 hemos seguido desarrollando una intensa labor de lucha contra los abusos.
Por Olga Ruiz
España-05/02/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha finalizado otro año en el que ha desarrollado una intensa actividad luchando contra los abusos, tanto para resolver los problemas que nos trasladan miles de socios y socias como ante las irregularidades que de forma masiva han cometido numerosas empresas.
En 2024 hemos logrado que, tras nuestras denuncias, el Ministerio de Consumo multe con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por el cobro ilícito del equipaje de mano y hemos puesto en marcha la campaña FACUA.org/aerofraudes para intentar acabar con las prácticas ilegales de las compañías aéreas.
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