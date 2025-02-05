Ocio y cultura
Luis (Soto) Muñoz: «La gente de los pueblos sabemos conectar con la realidad porque inevitablemente hemos vivido en la calle»
El director de cine cordobés hace un repaso a sus inicios y su trayectoria profesional, habla sobre el inesperado éxito de su película Los restos del pasar y adelanta detalles de sus futuros proyectos.
Por David Ávila
España-05/02/2025
Luis (Soto) Muñoz Cubillo (Baena, 2000) es director de cine y guionista. Sus películas se caracterizan principalmente por el uso de zonas rurales como escenario. Interesado en modelos de producción descentralizados, rueda sus cintas inundándolas de un aura escapista frente al frenesí urbano.
Su obra trata temas como la ausencia, la memoria o la deriva adolescente, impregnada inevitablemente de trazas de realismo mágico heredado de la literatura iberoamericana. El esta entrevista, Luis (Soto) Muñoz habla sobre su manera de entender el cine, hace un repaso a su trayectoria profesional y explica los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente.
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