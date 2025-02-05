Luis (Soto) Muñoz: «La gente de los pueblos sabemos conectar con la realidad porque inevitablemente hemos vivido en la calle»

Luis (Soto) Muñoz Cubillo (Baena, 2000) es director de cine y guionista. Sus películas se caracterizan principalmente por el uso de zonas rurales como escenario. Interesado en modelos de producción descentralizados, rueda sus cintas inundándolas de un aura escapista frente al frenesí urbano. Su obra trata temas como la ausencia, la memoria o la deriva adolescente, impregnada inevitablemente de trazas de realismo mágico heredado de la literatura iberoamericana. El esta entrevista, Luis (Soto) Muñoz habla sobre su manera de entender el cine, hace un repaso a su trayectoria profesional y explica los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente.

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