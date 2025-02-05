Nuestros socios triunfan

Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados. Simplice y Helvetia La aseguradora Helvetia ha sido condenada a pagar 6.800 euros —más intereses— a Simplice, socio de FACUA Cádiz, por negarse a asumir los gastos de

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