Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-05/02/2025
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Simplice y Helvetia
La aseguradora Helvetia ha sido condenada a pagar 6.800 euros —más intereses— a Simplice, socio de FACUA Cádiz, por negarse a asumir los gastos de
Contenido exclusivo para socios plenos