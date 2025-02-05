Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
España-05/02/2025
Durante los meses de diciembre y noviembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha dirigido tanto a la Consejería de Educación como a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid para solicitarles que de manera inmediata adopten medidas encaminadas a solucionar la problemática existente en colegios de enseñanza concertada, que obligan a los alumnos a tener que abonar una cuota de arrendamiento de los equipos digitales
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