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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante noviembre y diciembre.
España-05/02/2025
Durante los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, continuando con su constante vigilancia de los precios de los alimentos en los supermercados.
La asociación ha pedido a la mayoría de grupos parlamentarios con representación en el congreso que trabajen para tipificar de forma expresa en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias las sanciones a las que se pueden enfrentar las empresas que incurran en reduflación.</
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