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Consumers International: la voz global de los consumidores
Fundada inicialmente en 1960, se planteó con el objetivo para estrechar las relaciones entre las organizaciones de consumidores de diferentes lugares del mundo.
Por Paco Sánchez Legrán
Internacional-17/07/2026
Consumers International (CI) es una confederación de organizaciones de consumidores, con sede en Londres (Reino Unido), que actúa, como se explica en su web, como la voz mundial de los consumidores, defendiendo sus derechos en foros internacionales y mercados globales para asegurar que sean tratados de forma segura, justa y honesta, promoviendo el acceso a productos y servicios seguros y sostenibles. Pero, lamentablemente, su fuerza e influencia se va reduciendo año tras año.
La Internacional de consumidores se fundó el 1 de abril de 1960 como la Organización Internacional de Sindicatos de Consumidores (IOCU), por organizaciones nacionales de consumidores que querían crear campañas transfronterizas y compartir co
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