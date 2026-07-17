Consumers International: la voz global de los consumidores

Consumers International (CI) es una confederación de organizaciones de consumidores, con sede en Londres (Reino Unido), que actúa, como se explica en su web, como la voz mundial de los consumidores, defendiendo sus derechos en foros internacionales y mercados globales para asegurar que sean tratados de forma segura, justa y honesta, promoviendo el acceso a productos y servicios seguros y sostenibles. Pero, lamentablemente, su fuerza e influencia se va reduciendo año tras año. La Internacional de consumidores se fundó el 1 de abril de 1960 como la Organización Internacional de Sindicatos de Consumidores (IOCU), por organizaciones nacionales de consumidores que querían crear campañas transfronterizas y compartir co

Contenido exclusivo para socios plenos Hacerme socioIniciar sesión