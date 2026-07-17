Un papa en el Congreso

El papa León XIV fue invitado este mes de junio a acudir al Congreso de los Diputados. Además de poder visitar las instalaciones, se le invitó a dar un discurso a aquellas señorías que aceptasen permanecer durante su intervención en el hemiciclo. No se trata de un tema menor. Estamos hablando de una de las cámaras donde reside la soberanía popular de los ciudadanos residentes en España. Estamos hablando de permitir a un líder religioso dirigirse a los representantes de dicha soberanía, que utilice la Cámara baja a modo de atril. Todo ello en un contexto en el que ni a todos los líderes religiosos ni a todos los jefes de Estado que visitan España se les concede esta posibilidad. La oport

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