Europa y los derechos de los pasajeros de avión

Europa vira hacia políticas aún más conservadoras. Y un ejemplo de ello ha sido el respaldo definitivo del Parlamento Europeo a un reglamento que legaliza el recargo fraudulento que algunas aerolíneas vienen cobrando desde hace años por viajar con equipaje de mano. Este cambio de trayectoria en las políticas europeas es una realidad marcada por el crecimiento de los partidos de centroderecha y extrema derecha en los últimos años y está frenando las agendas progresistas y promoviendo cambios en normas de la Unión Europea que, en su momento, representaron avances significativos. La confianza en los mercados, que dice Europa haberse fijado como hoja de ruta, es realmente la confianza de la

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