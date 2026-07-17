FACUA te asesora sobre… hoteles y alojamientos turísticos

En estas fechas veraniegas, somos muchos los que nos disponemos a disfrutar de nuestras merecidas vacaciones y decidimos darnos un homenaje viajando a algún lugar, ya sea el extranjero, un destino de playa, algún lugar exótico, etc. El alojamiento es parte fundamental de este viaje, así que lo más usual es contratar un hotel o algún otro tipo de alojamiento turístico que nos convenga. Por ello, es conveniente tener claro cuáles son los derechos que nos asisten si nos encontramos algún tipo de problema con estos alojamientos. Ya sea durante la contratación o directamente al llegar al establecimiento. En este nuevo artículo de FACUA te asesora… queremos darte las claves necesarias.

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