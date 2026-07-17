La excusa del combustible

El transporte aéreo se ha convertido en un servicio esencial para millones de consumidores. La falta de alternativas, las largas distancias y la necesidad de desplazarse por motivos personales o profesionales hacen que, en muchos casos, viajar en avión no sea una opción, sino la única posibilidad. Esta dependencia coloca a los pasajeros en una situación de clara desventaja frente a las compañías aéreas. Son las aerolíneas quienes fijan las condiciones, diseñan las tarifas y deciden qué costes trasladan al usuario. En este contexto, la Comisión Europea ha publicado unas orientaciones sobre la aplicación de las normas de transparencia de precios en el transporte aéreo. Un documento que ll

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