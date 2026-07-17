Emprendo tres nuevas causas judiciales contra Vito Quiles

Tres nuevas causas judiciales me he visto obligado a emprender este mes de julio contra el agitador de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles. Y con estas ya son cinco las que tengo contra él. Mientras no pare de insultarme y difamarme, mientras no pare de acusarme de delitos, yo no voy a parar de recurrir a la Justicia para defenderme. Hasta la fecha, Vito Quiles me ha acusado de nada menos que 13 delitos distintos. Pederastia, proxenetismo, acoso, estafa, extorsión, amenazas de muerte, fraude en subvenciones, organización criminal, denuncia falsa, revelación de secretos, falso testimonio, falsedad documental y fraude fiscal. En 2022 anunció en reitera

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