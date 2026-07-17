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FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
España-17/07/2026
Durante los meses de abril y mayo, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores. En esta ocasión, ha tenido especial relevancia los vaivenes en el precio de la electricidad y la lucha de la asociación porque los usuarios reciban indemnizaciones por el apagón de 2025.
Así, FACUA ha puesto en marcha una campaña para que los consumidores puedan reclamar a las empresas distribuidoras el descuento en la factura eléctrica que les corresponde por el gran apagón
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