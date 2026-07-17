Compras y publicidad
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
España-17/07/2026
Durante los meses de mayo y junio, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha animado a los usuarios que ya hubiesen abonado la nueva tasa municipal de basuras de la capital a que reclamen la devolución del dinero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la haya declarado nula por defectos sustanciales en su tramitación.
La asociación
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