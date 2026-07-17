Ocio y cultura

Miguel Ríos: «Lo que me mantiene joven es tener un alma contestataria y un corazón zurdo»

El cantautor granadino saca su lado más combativo, político y directo en una entrevista donde repasa su trayectoria profesional y advierte de la deriva social actual.

Por Rubén Sánchez
España-17/07/2026

Miguel Ríos (Granada, 1944) es historia viva de nuestra cultura y una de las figuras más icónicas del rock en España. En esta entrevista, el cantautor granadino saca su lado más combativo, político y directo. Y lo hace con la honestidad de quien lleva décadas en la primera línea del compromiso social.

Ríos reivindica su identidad y sus orígenes en la clase trabajadora, carga contra el discurso xenófobo de la extrema derecha y denuncia la inacción internacional frente al genocidio en Gaza. También repasa su trayectoria profesional y muestra su agradecimiento a quienes llevan prácticamente medio sigo siguiéndole y disfrutando con su música.

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