Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-17/07/2026
Durante los meses de mayo y junio, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Ricard e ING
Tras la actuación de FACUA Catalunya, ING ha devuelto a Ricard los 1.616 euros que le fueron sustraídos mediante phishing. En mayo de 20
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