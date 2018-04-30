Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de marzo y abril.
España-30/04/2018
La actividad desarrollada por FACUA-Consumidores en Acción en sus delegaciones territoriales de todo el territorio nacional ha sido, durante los meses de marzo y abril, especialmente intensa.
En Madrid, la asociación ha pedido explicaciones a la Consejería de Sanidad por la muerte de una anciana mientras esperaba a una ambulancia, que tardó más de dos horas en llegar a su domicilio. Además, FACUA Madrid se ha sumado a la manifestación por el derecho al asilo y contra las políticas de migración de la Unión Europea, que se celebró el 22 de marzo.
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