Motor y viajes
Dinero sucio, veneno en el aire
La serie de documentales ‘Dirty Money’ (Dinero Sucio), coordinada por Álex Gibney y estrenada en Netflix, dedica su primer episodio al fraude de Volkswagen.
Por Ángeles Castellano
Internacional-30/04/2018
En septiembre de 2015 estalló el escándalo. Volkswagen admitió haber instalado un software ilegal en muchos de sus modelos de vehículos diésel para lograr que pasasen los controles de emisiones de unos gases extremadamente dañinos para la salud y el medio ambiente, los óxidos de nitrógeno (NOx) y poder contaminar alegremente y sin medida una vez que se pusieran en carretera. El engaño afectó, afecta, a once millones de coches en todo el mundo, en su mayor parte en Europa, donde aún no se han resuelto los juicios abiertos contra la multinacional. Uno de los afectados fue Álex Gibney (Nueva York, 1953), un director de
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